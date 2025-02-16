Норвежский биатлонист Бё побил рекорд Бьорндалена по победам на чемпионатах мира

Теперь у Бё 21 золотая медаль на чемпионатах мира, у Бьорндалена было 20 медалей высшей пробы. Кроме того, по количеству индивидуальных побед на чемпионатах мира Бё догнал Бьорндалена и француза Мартена Фуркада, у каждого из которых по 11 побед.