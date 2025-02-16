Социолог Лопатина: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 млн рублей

С 2025 года максимальный доход, который будет использоваться для расчёта пособия по временной нетрудоспособности, увеличится до 2,225 миллиона рублей, сообщила РИА Новости Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Размер пособия зависит от доходов за два предыдущих года и стажа работы. В 2025 году при расчёте пособия будут учитывать заработок за 2023 и 2024 годы. Если в одном из этих лет доходы превышают установленный лимит, то для расчёта будет использован именно этот лимит. В 2023 году он составлял 1,917 миллиона рублей, а в 2024 году — 2,225 миллиона рублей.
Максимальная сумма больничного пособия в 2025 году будет достигать 5 700 рублей в день. Важно отметить, что в расчет годового дохода включаются только трудовые выплаты, с которых работодатель уплачивает взносы. Например, при годовом доходе в 2,5 миллиона рублей будут учтены только 2,225 миллиона.
Минимальный размер оплаты одного дня больничного составит 737,75 рубля, который умножается на районный коэффициент. Это повышение касается в первую очередь Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также других регионов с повышенными коэффициентами.
Кроме того, если зарплата ниже минимального размера оплаты труда или страховой стаж составляет менее полугода, расчёт среднего дневного заработка будет осуществляться с учётом минимальной зарплаты. С 1 января 2025 года она была увеличена на 16,6% и теперь составляет 22 440 рублей.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры могут получать различные доплаты к пенсии, которые зависят от региона проживания, трудового стажа, возраста, состояния здоровья, профессии и других факторов.