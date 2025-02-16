Социолог Лопатина: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 млн рублей

Размер пособия зависит от доходов за два предыдущих года и стажа работы. В 2025 году при расчёте пособия будут учитывать заработок за 2023 и 2024 годы. Если в одном из этих лет доходы превышают установленный лимит, то для расчёта будет использован именно этот лимит. В 2023 году он составлял 1,917 миллиона рублей, а в 2024 году — 2,225 миллиона рублей.