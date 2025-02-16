Участнику СВО запретили исполнить патриотическую песню на Грушинском фестивале

Ранее стало известно, что III Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдёт с 16 по 19 февраля в Москве. На фестивале, первом полностью посвящённом специальной военной операции и её героям, представят четыре премьеры документальных фильмов Макса Фадеева с «У края бездны» и Владислава Рыткова с «Я иду домой». Также покажут работы Олеси Шигиной и Алены Полуниной.