Активисты призвали отменить концерт Лолиты в Перми из-за аморальности певицы

Напомним, на днях стало известно, что февральское выступление Лолиты в Томске было отменено в последний момент. Владельцы площадки объяснили свой отказ тем, что артистка не оплатила аренду, однако сама певица убеждена, что с её стороны все обязательства были выполнены. Схожая участь постигла январские концерты в Кемерово и Новокузнецке. Сама Лолита объясняет массовый срыв концертов организованной травлей со стороны общественников.