От ампутации до полёта в космос: ЕКА отправит на МКС астронавта-инвалида

Джон потерял ногу в 19 лет после аварии на мотоцикле, но это не сломило его дух. Уже через восемь лет он завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Пекине. А потом решил сменить спорт на медицину, став хирургом и членом Королевского колледжа хирургов.