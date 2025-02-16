Мем «Сияй» вызвал ажиотаж на уроки лезгинки в Москве и Подмосковье

Преподаватели танцев отмечают, что в группах теперь занимаются люди разных возрастов и национальностей, что раньше было редкостью. Из-за ажиотажа расписания и методики пришлось экстренно пересматривать. В среднем спрос вырос вдвое, у некоторых — даже втрое. Групповые занятия подорожали на одну тысячу рублей.