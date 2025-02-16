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Мем «Сияй» вызвал ажиотаж на уроки лезгинки в Москве и Подмосковье

Мем «Сияй» захватил Москву и Подмосковье. Интерес к урокам лезгинки вырос в два раза, а стоимость занятий поднялась до шести тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Mash.

Мем «Сияй». Видео © VK / Альберт Черный.

Преподаватели танцев отмечают, что в группах теперь занимаются люди разных возрастов и национальностей, что раньше было редкостью. Из-за ажиотажа расписания и методики пришлось экстренно пересматривать. В среднем спрос вырос вдвое, у некоторых — даже втрое. Групповые занятия подорожали на одну тысячу рублей.

Танцоры говорят, что лезгинка — это не только красиво, но и сложно. Если болят ноги, стоит подумать дважды.

Ранее стало известно, откуда взялся мем «Карась дуреет от этой прикормки». Завирусившийся совсем недавно мем был запущен ещё в 2020 году рыбаками, которые вели авторский канал на YouTube. Ролики с аналогичными названиями можно найти по всей Сети.