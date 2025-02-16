Депутат Госдумы Нилов заявил о необходимости постепенной отмены ЕГЭ

«Вызывает раздражение, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов, без финансов практически нереально. Существуют негативные моменты, связанные со сдачей экзамена в неродных стенах, с наличием вопросов, которые детям не преподавали. Есть и определенное злоупотребление, меньше, но все же есть коррупция», — отметил Нилов.