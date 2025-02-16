Депутат Госдумы Нилов заявил о необходимости постепенной отмены ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в РФ необходимо отменять, заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, уточнив, что делать это нужно постепенно, чтобы не создать напряжение в обществе.
«Просто взять и обрубить — это значит где-то даже породить социальное напряжение. Но то, что надо отменять, — определенно точно. Принять политическое решение и постепенно к нему прийти, как было с Болонской системой», — сказал Нилов в комментарии РИА Новости.
Депутат заявил, что от ОГЭ и ЕГЭ в настоящее время остались только названия, так как система прошла через большое количество изменений. Он также выразил мнение, что «раздражающую» аббревиатуру ЕГЭ следует изменить.
«Вызывает раздражение, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов, без финансов практически нереально. Существуют негативные моменты, связанные со сдачей экзамена в неродных стенах, с наличием вопросов, которые детям не преподавали. Есть и определенное злоупотребление, меньше, но все же есть коррупция», — отметил Нилов.
Депутат убеждён, что в будущем Россия создаст систему, которая объединит в себе всё лучшее из советского опыта и положительные аспекты ЕГЭ.
«В первую очередь — это возможность выбрать несколько вузов дистанционно, возможность приехать поступать», — уточнил Нилов.
Парламентарий считает, что каждый год будут происходить эволюционные изменения в системе ЕГЭ, и в конечном счете они станут более конструктивными.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России не планируют отменять Единый государственный экзамен в ближайшие годы.