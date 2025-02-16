С 13 февраля вступили в силу новые правила использования маткапитала

Закон, разработанный группой сенаторов и депутатов, ужесточил требования к жилью, чтобы защитить семьи от приобретения аварийного или непригодного для проживания жилья. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подчеркнула, что новые меры направлены на предотвращение злоупотреблений средствами маткапитала.
Материнский капитал можно использовать не только для покупки жилья, но и для строительства, реконструкции, погашения ипотеки, а также на образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов и формирование накопительной пенсии матери.
Ранее Нина Останина заявила, что маткапитал на первого ребёнка сокращать нельзя, но для следующих детей надо сделать его прогрессирующим. По мнению депутата, это надо для того, чтобы семьи хотели рожать вторых и последующих детей.