С 13 февраля вступили в силу новые правила использования маткапитала

С 13 февраля 2025 года вступили в силу новые правила использования материнского капитала, направленные на предотвращение мошенничества при покупке жилья. Теперь для приобретения жилого дома, его части или таунхауса с использованием средств маткапитала необходимо получить специальное заключение о пригодности жилья для проживания. Этот документ должен быть оформлен не ранее чем за год до подачи заявления на оплату, пишет РИА «ФедералПресс».