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До −8 градусов потеплеет в Иркутске 16 февраля

16 февраля в Иркутске осадков не ожидается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Небесная канцелярия, видимо, решила побаловать жителей Иркутска теплой погодой в феврале. Так, 16 числа в столице региона вновь ожидается потепление. Ртутный столбик поднимется до −6…-8 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— В Иркутске 16 февраля ожидается переменная облачность. День выдастся без существенных осадков. Ветер переменный 2−7 метров в секунду, — рассказывают синоптики.

А вот по области ожидается местами небольшой снег. Юго-западный и юго-восточный ветер 4−9 метров в секунду. В некоторых уголках региона потеплеет до −6…-11. Но при облачной погоде на градуснике сибиряки увидят до −16…-21.