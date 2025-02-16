До −8 градусов потеплеет в Иркутске 16 февраля

Небесная канцелярия, видимо, решила побаловать жителей Иркутска теплой погодой в феврале. Так, 16 числа в столице региона вновь ожидается потепление. Ртутный столбик поднимется до −6…-8 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
— В Иркутске 16 февраля ожидается переменная облачность. День выдастся без существенных осадков. Ветер переменный 2−7 метров в секунду, — рассказывают синоптики.
А вот по области ожидается местами небольшой снег. Юго-западный и юго-восточный ветер 4−9 метров в секунду. В некоторых уголках региона потеплеет до −6…-11. Но при облачной погоде на градуснике сибиряки увидят до −16…-21.