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Стало известно, где в Омске сожгут чучело на Масленицу

Праздничные гуляния в Омске запланированы на 2 марта.

Источник: Комсомольская правда

Праздничные гуляния на Масленицу пройдут в двух городских парках в воскресенье, 2 марта. Развлекать омичей культурной программой и блинами будут в Советском парке и в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Омичей ждут веселые конкурсы: метание валенка, бой мешками, поедание блинов на скорость. В обоих парках также выступят творческие коллективы Омска, а для юных горожан устроят состязания на ловкость и смекалку.

Начало культурной программы запланировано на 12:00. Самым ярким событием этого дня станет сжигание чучела Масленицы. Также на площадках будут организованы торговые ряды с сувенирами и горячими блинами.

Ранее мы писали, что на этих выходных омичей ждет резкое похолодание до −22 градусов и снег.