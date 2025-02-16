Стало известно, где в Омске сожгут чучело на Масленицу

Праздничные гуляния на Масленицу пройдут в двух городских парках в воскресенье, 2 марта. Развлекать омичей культурной программой и блинами будут в Советском парке и в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
Омичей ждут веселые конкурсы: метание валенка, бой мешками, поедание блинов на скорость. В обоих парках также выступят творческие коллективы Омска, а для юных горожан устроят состязания на ловкость и смекалку.
Начало культурной программы запланировано на 12:00. Самым ярким событием этого дня станет сжигание чучела Масленицы. Также на площадках будут организованы торговые ряды с сувенирами и горячими блинами.
Ранее мы писали, что на этих выходных омичей ждет резкое похолодание до −22 градусов и снег.