Океанолог Коновалов: курортный сезон был спасен после прорыва Каховской ГЭС

По его словам, огромный объем воды, прорвавшийся через дамбу, стремительно устремился вниз по течению Днепра и был сброшен в северную часть шельфа Черного моря. Это привело к экологической катастрофе, так как донные отложения Каховского водохранилища и нижнего течения Днепра содержали множество вредных примесей — от радиоактивных изотопов, оставшихся после аварии на Чернобыльской АЭС, до тяжелых металлов и токсичных веществ, используемых в промышленности и сельском хозяйстве.