Океанолог Коновалов: курортный сезон был спасен после прорыва Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС в 2023 году специалисты Роспотребнадзора рассматривали возможность закрытия курортного сезона в Крыму из-за попадания в Черное море потенциально опасных веществ.
Однако исследования, проведенные океанологами, показали, что загрязненные воды не достигнут берегов полуострова, рассказал РИА Новости Сергей Коновалов, возглавляющий федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН».
По его словам, огромный объем воды, прорвавшийся через дамбу, стремительно устремился вниз по течению Днепра и был сброшен в северную часть шельфа Черного моря. Это привело к экологической катастрофе, так как донные отложения Каховского водохранилища и нижнего течения Днепра содержали множество вредных примесей — от радиоактивных изотопов, оставшихся после аварии на Чернобыльской АЭС, до тяжелых металлов и токсичных веществ, используемых в промышленности и сельском хозяйстве.
Коновалов отметил, что даже если бы поток воды не содержал загрязняющих веществ, его воздействие на морскую экосистему все равно могло бы быть негативным из-за резких изменений солевого баланса. В связи с этим в июне 2023 года Роспотребнадзор обратился к специалистам института с просьбой оценить ситуацию.
Ученые проанализировали динамику морских течений и пришли к выводу, что загрязненные воды не достигнут Крыма или Кавказского побережья, поскольку они отклонялись в западном направлении. Наблюдение за ситуацией велось с помощью спутников, а оперативные прогнозы состояния морской среды помогли Роспотребнадзору принять решение о сохранении курортного сезона.
Ранее в реке Нейма, находящейся в Ленинградской области, были выявлены опасные уровни загрязняющих веществ в стоках, превышающие допустимые нормы в сотни раз.