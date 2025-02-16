Россиянам на живом примере рассказали о ремонте кухни, на который уйдёт не больше 5 тысяч рублей

На кухонные дверцы они также решили наклеить пленку самостоятельно. Сначала убрали двери, затем тщательно обработали поверхность. Процесс приклеивания пленки занял несколько часов. Труднее всего было работать с длинными панелями, но они справились с этой задачей, хотя иногда приходилось переклеивать пленку. Если образовывались пузыри, их можно было устранить с помощью иглы и фена.