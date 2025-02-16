Знаменитые маски Музыкального театра воссоздадут с помощью 3D-печати

Также Иван Паньшин предполагает, что цифровая 3D-модель пригодится для создания сувенирной продукции, которая в дальнейшем будет экспортироваться за границу или передаваться в дар высокопоставленным гостям края. В такой случае престижные сувениры будут напечатаны из металла — бронзы или стали. К тому же, что у команды Центра уже есть положительный опыт в воспроизведении из стали памятника Ерофею Хабарову.