В Омске сразу шесть улиц 19 февраля останутся без водоснабжения

19 февраля в ЦАО Омска из-за ремонта водопровода пройдет масштабное отключение воды. Сразу шесть улиц будут отрезаны от водоснабжения. Об этом заранее сообщили в омском отделении «Росводоканала».
«Ремонтные работы на водопроводе по улице Тарской, 282 (261, к.1) будут проводится с 11:00 до 23:00 часов. Просьба запастись необходимым запасом воды», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Список улиц, которые попадают под отключение:
— ул. 28-я Северная, 22, 24;
— ул. Орджоникидзе, 274;
— ул. Орджоникидзе, 276б;
— ул. Тарская, 259 к.1, 261 к.1;
— ул. Орджоникидзе 272, 272в;
— частный сектор по улице 29-й Северной от улицы Осоавиахимовской до улицы Тарской и по ул. Тарской от 28-й до 31-й Северной.
При необходимости можно обратиться в диспетчерскую службу для уточнения информации по телефону 8 (3812) 75−16−00.
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