Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске сразу шесть улиц 19 февраля останутся без водоснабжения

Отключение является плановым и займет весь день.

Источник: Комсомольская правда

19 февраля в ЦАО Омска из-за ремонта водопровода пройдет масштабное отключение воды. Сразу шесть улиц будут отрезаны от водоснабжения. Об этом заранее сообщили в омском отделении «Росводоканала».

«Ремонтные работы на водопроводе по улице Тарской, 282 (261, к.1) будут проводится с 11:00 до 23:00 часов. Просьба запастись необходимым запасом воды», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Список улиц, которые попадают под отключение:

— ул. 28-я Северная, 22, 24;

— ул. Орджоникидзе, 274;

— ул. Орджоникидзе, 276б;

— ул. Тарская, 259 к.1, 261 к.1;

— ул. Орджоникидзе 272, 272в;

— частный сектор по улице 29-й Северной от улицы Осоавиахимовской до улицы Тарской и по ул. Тарской от 28-й до 31-й Северной.

При необходимости можно обратиться в диспетчерскую службу для уточнения информации по телефону 8 (3812) 75−16−00.

Ранее мы писали, что омичам сделают перерасчет за коммунальные услуги.