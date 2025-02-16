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В Башкирии прогнозируют метель и похолодание до −25°

На дорогах ожидаются заносы и гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +5° 5 м/с 100% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни в Башкирии ухудшатся погодные условия. В республике пойдет снег, из-за чего на дорогах возникнут заносы и накат, сообщает Башгидромет.

В воскресенье, 16 февраля, в некоторых районах будет идти метель. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Местами прогнозируют сильный порывистый ветер. Температура воздуха днем составит −1,-6°.

В понедельник, 17 февраля, характер погоды не изменится. Ночью похолодает до −10,-15°, днем столбик термометра поднимется до −8,-13°.

Во вторник, 18 февраля, ночью и днем будет идти небольшой снег. Ночью температура воздуха понизится до −15,-20°, при прояснениях будет до −25°. Днем ожидается −10,-15°.