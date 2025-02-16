В России планируют изменить порядок проведения медосмотра на опьянение

В ведомстве пояснили, что документ уточняет порядок освидетельствования лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии наркотического опьянения или употребили психоактивные вещества без назначения врача. Одним из ключевых изменений станет обновление перечня наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования, с учетом актуальной структуры наркопотребления в России.