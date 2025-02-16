Перепады температуры от одного до 10 градусов мороза обещают в Ростове с 17 февраля

В Ростове следующая рабочая неделя будет пасмурной и холодной, лишь в редкие часы на небе будет прояснение. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 17 февраля, утром в Донской столице температура будет от −5 до −9 градусов мороза, днем от −3 до −4, вечером — шесть градусов мороза. День будет облачным и без осадков.
Во вторник, 18 февраля, утром — до −5, днем от −1 до −4, вечером −6. Облачно с прояснениями, без осадков. В среду, 19 февраля, утром −8, днем −4, вечером −7, небольшой снег.
В четверг, 20 февраля, утром в Ростове до минус 10 градусов мороза, днем до минус 3, вечером до минус 5. День ясный, возможен небольшой снег.
В пятницу, 21 февраля, утром −8, днем −4, вечером −5. Облачно с прояснениями и без осадков.