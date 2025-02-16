В начале новой недели жителей Башкирии ожидают метели и сильные холода

В начале новой недели жителей Башкирии ожидают осадки и сильные холода. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 17 февраля, будут небольшие снегопады, ночью местами — умеренные. В некоторых районах прогнозируют метель, на дорогах образуются снежные заносы. Ветер будет юго-западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха грядущей ночью составит −10,-15°, днем потеплеет до −8,-13°.
Во вторник, 18 февраля, ночью — по всей территории республики, днем — местами будут небольшие осадки в виде снега. Будет юго-западный, западный умеренный ветер. Столбики термометров ночью опустятся до −15,-20°, при прояснениях — до −25°, днем воздух прогреется до −10,-15°.
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