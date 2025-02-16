Жителей Челябинской области ожидают небольшие снегопады

Удивительные мелодии, яркие танцы, шикарные костюмы, множество мастер-классов и необычных фотозон, а ещё — возможность окунуться в историю, узнать интересные факты и просто с удовольствием и интересом провести время. Всё это — II Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который стартовал в Челябинске в субботу, 15 февраля, и продлится все выходные.