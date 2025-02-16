Жителей Челябинской области ожидают небольшие снегопады

Сегодня в Челябинской области местами пройдёт небольшой снег, на крайнем западе — умеренный, а кое-где дело дойдёт и до метелей. Термометры покажут −2…-7, но из-за мощных порывов ветра будет казаться холоднее.
В Челябинске — облачно с прояснениями, слабый снег, −3…-5 в сочетании с порывистым ветром.
В понедельник в регионе ожидается −2…-7, в горах — до −6…-11. Пройдёт небольшой снег, не исключены метели. В Челябинске также −3…-5, будет пролетать снежок.
Что касается долгосрочного прогноза, никаких катаклизмов не просматривается. Однако в течение недели средняя температура будет чуть падать и к выходным установится в районе −10 градусов.
Удивительные мелодии, яркие танцы, шикарные костюмы, множество мастер-классов и необычных фотозон, а ещё — возможность окунуться в историю, узнать интересные факты и просто с удовольствием и интересом провести время. Всё это — II Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который стартовал в Челябинске в субботу, 15 февраля, и продлится все выходные.
Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» продлится до 22 часов воскресенья, 16 февраля. С его подробной программой можно ознакомиться в нашем материале.
Как в Челябинске прошёл первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в прошлом году, читайте и смотрите в нашем фоторепортаже. Тогда гости смогли увидеть реконструкцию жилища древнего поселения, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть выступления творческих коллективов и посетить интересную выставку.