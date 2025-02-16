Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске чаще болеют раком люди старше 65 лет

При этом злокачественные новообразования диагностируются на ранней стадии.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области за 4 года число заболевших онкологическими заболеваниями увеличилось более чем на тысячу человек. Эти данные привели в региональном минздраве. В данный момент на учете по поводу выявленных онкозаболеваний стоят 56378 человек.

«Стоит отметить, что в последнее время онкологические заболевания все чаще удается выявить на ранней стадии. Наибольший удельный вес заболевших раком приходится на возрастные группы старше 65 лет», — приводит слова специалистов NGS55.

Как отметили врачи, высокая статистика заболевших не говорит о том, что число больных стало существенно больше. Свою роль сыграла пандемия, когда омичей стали более чаще обследовать на специальных аппаратах, которые в том числе позволяют увидеть злокачественные новообразования.

Для сравнения в 2020 году в Омской области онкологией болели 52 339 человек.

Ранее мы рассказывали, что омские врачи поставили на ноги последнего ветерана ВОВ из Москаленского района.