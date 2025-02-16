В Омске чаще болеют раком люди старше 65 лет

В Омской области за 4 года число заболевших онкологическими заболеваниями увеличилось более чем на тысячу человек. Эти данные привели в региональном минздраве. В данный момент на учете по поводу выявленных онкозаболеваний стоят 56378 человек.
«Стоит отметить, что в последнее время онкологические заболевания все чаще удается выявить на ранней стадии. Наибольший удельный вес заболевших раком приходится на возрастные группы старше 65 лет», — приводит слова специалистов NGS55.
Как отметили врачи, высокая статистика заболевших не говорит о том, что число больных стало существенно больше. Свою роль сыграла пандемия, когда омичей стали более чаще обследовать на специальных аппаратах, которые в том числе позволяют увидеть злокачественные новообразования.
Для сравнения в 2020 году в Омской области онкологией болели 52 339 человек.
Ранее мы рассказывали, что омские врачи поставили на ноги последнего ветерана ВОВ из Москаленского района.