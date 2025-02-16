В Омске чаще болеют раком люди старше 65 лет

Как отметили врачи, высокая статистика заболевших не говорит о том, что число больных стало существенно больше. Свою роль сыграла пандемия, когда омичей стали более чаще обследовать на специальных аппаратах, которые в том числе позволяют увидеть злокачественные новообразования.