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Жители Иркутской области жалуются на сбой работы приложения «Сбербанка»

Проблемы зафиксированы в нескольких регионах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области и других регионов жалуются на сбой работы мобильного приложения «Сбербанка». По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф» (12+), жалобы на неполадки в работе поступают из Москвы (18%), Новосибирской области (16%), Хабаровского края (14%), Приангарья (8%) и других субъектов. Всего в течение суток поступило 36,4 тысячи жалоб на работу приложения, пишет ИА IrkutskMedia.

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