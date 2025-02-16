Жители Иркутской области жалуются на сбой работы приложения «Сбербанка»

Жители Иркутской области и других регионов жалуются на сбой работы мобильного приложения «Сбербанка». По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф» (12+), жалобы на неполадки в работе поступают из Москвы (18%), Новосибирской области (16%), Хабаровского края (14%), Приангарья (8%) и других субъектов. Всего в течение суток поступило 36,4 тысячи жалоб на работу приложения, пишет ИА IrkutskMedia.