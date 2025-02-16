МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре до 22 метров в секунду и метели

Сегодня, 16 февраля, по северо-западу Башкирии ожидается ненастная погода. Об этом предупредило местное МЧС.
По данным ведомства, в регионе пройдет сильный снег (в отдельных районах метель). Также поднимется сильный ветер, порывы которого достигнут 17−22 метров в секунду. Видимость в снеге на отдельных участках дорог сократится до 500 и менее метров.
Температура воздуха при этом будет относительно высокой: днем −1, −6 градусов.
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