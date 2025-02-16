В Уфе дешево распродадут автомобили должников.

В марте в Башкирии будут распродавать автомобили должников. В аукционе могут принять участие все желающие. С полным перечнем реализуемого имущества, информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте torgi.gov. Таким образом, на этот раз «с молотка» до 17 марта уйдут 14 транспортных средств: