В Уфе дешево распродадут автомобили должников.

В марте в Башкирии будут распродавать автомобили должников. В аукционе могут принять участие все желающие. С полным перечнем реализуемого имущества, информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте torgi.gov. Таким образом, на этот раз «с молотка» до 17 марта уйдут 14 транспортных средств:
- автомобиль Лада Гранта 2021 года выпуска, начальная цена: 790 тысяч рублей;
- автомобиль Honda Civic 2008 года выпуска, начальная цена: 460 тысяч рублей;
- автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска, начальная цена: 970 тысяч рублей;
- автомобиль Hyundai Solaris 2015 года выпуска, начальная цена: 790 тысяч рублей;
- автомобиль Renault Sundero 2016 года выпуска, начальная цена: 543 тысячи рублей;
- автомобиль Renault Logan 2019 года выпуска, начальная цена: 480 рублей;
- автомобиль Лада Приора 2017 года выпуска, начальная цена: 600 тысяч рублей;
- автомобиль Mazda 3 2007 года выпуска, начальная цена: 550 тысяч рублей;
- автомобиль Лада Веста 2016 года выпуска, начальная цена: 670 тысяч рублей;
- автомобиль Renault Duster 2012 года выпуска, начальная цена: 720 тысяч рублей;
- автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска, начальная цена: 970 тысяч рублей;
- автомобиль Renault Duster 2017 года выпуска, начальная цена: 860 тысяч рублей.
До 10 марта принимаются заявки на следующие лоты:
- автомобиль Mitsubishi Lancer 2013 года выпуска, начальная цена: 561 тысяча рублей;
- автомобиль Volkswagen Tiguan 2016 года выпуска, начальная цена: 1,504 миллиона рублей.