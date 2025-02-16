В Уфе снесли незаконное кафе.

В Уфе на улице Трамвайной, ¼ снесли незаконный киоск, в котором располагалась точка с шаурмой. Как сообщил глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов на своей странице в соцсетях, владельцам направили уведомление о необходимости демонтажа торгового объекта. Но они проигнорировали требование и не выполнили предписание за положенные 10 дней. Поэтому власти были вынуждены сделать это принудительно.