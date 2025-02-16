В Свердловской области телеканалы дадут сбой

Интерференцией называют такое сложение звуковых и электромагнитных волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление в других. Когда Солнце, приемная спутниковая антенна и спутник, на который она наведена, находятся в одной плоскости, прием сигналов со спутника невозможен. Это происходит из-за того, что сигнал перекрывается шумами Солнца. Такое явление случается два раза в год: в начале весны и осенью.