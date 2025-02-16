В Свердловской области телеканалы дадут сбой

Жителей Свердловской области предупредили о возможном сбое в вещании телеканалов. Информация об этом опубликована на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения. Кратковременный перерыв в работе телеканалов ожидается с 18 февраля по 12 марта.
— Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 26 минут, — сказана на сайте.
Интерференцией называют такое сложение звуковых и электромагнитных волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление в других. Когда Солнце, приемная спутниковая антенна и спутник, на который она наведена, находятся в одной плоскости, прием сигналов со спутника невозможен. Это происходит из-за того, что сигнал перекрывается шумами Солнца. Такое явление случается два раза в год: в начале весны и осенью.
Вещание может прерваться каналы РТРС-1: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ, «Пятый канал». А также РТРС-2: РЕН ТВ, СТС, ТНТ, «Мир», «Звезда», «Спас» ТВ-3, МУЗ ТВ «Пятница», «Домашний». Сбои ожидаются с 10:37 по 11:45 по местному времени. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы и передающее оборудование отключат.