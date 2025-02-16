В Омске стало дороже заправляться бензином любой марки

В Омске стало дороже топливо. Омскстат привел динамику цен в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года. По данным ведомства, в Омске подорожал весь бензин, независимо от марки.
Самый популярный бензин марки АИ-92 за месяц с декабря по январь подорожал на 52 копейки за литр. Средняя стоимость литра при этом составила 53,09 рубля. Как рассказали статистики, в среднем за месяц бензин в Омске дорожает на 1%, или в среднем на 50 копеек.
Сейчас цена за литр топлива варьируется в зависимости от марки. Литр бензина марки АИ-95 стоит в среднем 57,68 рубля. Рост стоимости топлива за год составил 10%. На 14 копеек за месяц подорожал бензин марок АИ-98 и АИ-100. Цена за литр этого топлива составляет в среднем 76 рублей (за год цена подросла на 14,7%).
Что касается стоимости газа и дизельного топлива, то здесь есть хорошие новости. Дизель стал дешевле на 36 копеек, а газовое топливо упало в цене на 1,03 рубля.
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