В Омске стало дороже заправляться бензином любой марки

Сейчас цена за литр топлива варьируется в зависимости от марки. Литр бензина марки АИ-95 стоит в среднем 57,68 рубля. Рост стоимости топлива за год составил 10%. На 14 копеек за месяц подорожал бензин марок АИ-98 и АИ-100. Цена за литр этого топлива составляет в среднем 76 рублей (за год цена подросла на 14,7%).