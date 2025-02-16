Ледяная угроза: службы Хабаровска усилят борьбу с опасной наледью на крышах

— Осадков во время последнего циклона выпало много. После него на крышах и козырьках подъездов домов начали образовываться ледяные наросты и сосульки. Работу по их ликвидации необходимо усилить. Особое внимание уделить уборке наледи со скатных крыш, которые представляют наибольшую угрозу для безопасности людей. Поручаю своим заместителям, а также руководителям профильных структур взять под личный контроль проведение данных видов работ вплоть до окончания зимы, особое внимание уделить объектам социальной инфраструктуры, — распорядился Сергей Кравчук.