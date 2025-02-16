Ледяная угроза: службы Хабаровска усилят борьбу с опасной наледью на крышах

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мэрии города, прошедшем под председательством главы Сергея Кравчука, основным вопросом стала угроза, связанная со скоплением снега и льда на кровлях зданий и сооружений. Последние обильные снегопады привели к образованию опасных ледяных наростов и сосулек.
Глава города распорядился усилить работы по ликвидации наледи и сосулек, уделив особое внимание скатным крышам, представляющим наибольшую опасность. Заместители главы и руководители профильных структур должны взять контроль за проведением этих работ до конца зимы, с приоритетом на объектах социальной инфраструктуры.
— Осадков во время последнего циклона выпало много. После него на крышах и козырьках подъездов домов начали образовываться ледяные наросты и сосульки. Работу по их ликвидации необходимо усилить. Особое внимание уделить уборке наледи со скатных крыш, которые представляют наибольшую угрозу для безопасности людей. Поручаю своим заместителям, а также руководителям профильных структур взять под личный контроль проведение данных видов работ вплоть до окончания зимы, особое внимание уделить объектам социальной инфраструктуры, — распорядился Сергей Кравчук.
Главные требования при производстве работ: строгое соблюдение мер безопасности; установка ограждений и предупредительных знаков, обозначение границ опасных зон; допуск к очистке крыш людей, имеющих доступ к такой работе; обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе специальной одеждой и обувью.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будут созданы специализированные группы из числа сотрудников подведомственных учреждений.
Рекомендовано принять при необходимости дополнительные меры по предотвращению образования наледи и скопления снега на кровлях — такие, как качественное утепление потолочных перекрытий, установка снегозадержателей, прокладка греющего кабеля.