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Студентка из Уфы заказала своему парню девушку по вызову и потеряла все деньги

Уфимка потеряла деньги в попытке заказать интим-услуги.

Источник: Комсомольская правда

Студентка из Уфы в преддверии Дня всех влюбленных заказала собственному парню в качестве подарка девушку по вызову и потеряла все своих деньги. Это первый случай подобного мошенничества в Башкирии, жертвой которого стала именно представительница прекрасного пола. Об этом сообщил телеграм-канал Moshki.

Известно, что уфимка нашла проститутку для своего возлюбленного в интернете. Стороны созвонились, и девушка по вызову убедила клиентку перевести деньги заранее: сначала аванс, потом страховку жизни, а затем повторить оплату из-за того, что предыдущие платежи якобы не прошли.

Когда банковская карта заказчицы была опустошена, то она потребовала вернуть деньги. Тогда в разговор с ней вступил представитель проститутки — он стал угрожать проблемами. Студентка поняла, что нарвалась на мошенников, и пошла писать заявление в полицию.

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