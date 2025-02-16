Студентка из Уфы заказала своему парню девушку по вызову и потеряла все деньги

Студентка из Уфы в преддверии Дня всех влюбленных заказала собственному парню в качестве подарка девушку по вызову и потеряла все своих деньги. Это первый случай подобного мошенничества в Башкирии, жертвой которого стала именно представительница прекрасного пола. Об этом сообщил телеграм-канал Moshki.