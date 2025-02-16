Крупнейший банк в Омске сообщил о техническом сбое в приложении

Сегодня омичи столкнулись с массовым сбоем работы приложения «Сбербанка». У многих приложение не открывается совсем, а у других исчезли сведения об открытых картах.
«С утра не могу зайти в приложение. Пишет ошибку. Нельзя использовать данные карты для онлайн-оплаты. Не приходят подтверждения», — рассказали нам подписчики «КП Омск».
Как рассказали в пресс-службе омского отделения, сложности могли возникнуть из-за плановых технических работ, которые проводились минувшей ночью.
«В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», — прокомментировали сбой «NGS55» в «Сбербанке».
Ранее мы сообщали, что омские пенсионеры получат в феврале повышенную пенсию с доплатой за январь.