МВД разъяснило правила выдачи второго загранпаспорта россиянам

В июле 2024 года МВД сообщало, что некорректная транслитерация буквы «ё» в загранпаспортах стала основной причиной, по которой россиянам отказывают в выезде за границу. Представитель ведомства Ирина Волк отмечала, что признание недействительными загранпаспортов россиян не носит массового характера.