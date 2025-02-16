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МВД разъяснило правила выдачи второго загранпаспорта россиянам

Российские граждане имеют право на одновременное владение двумя загранпаспортами при условии, что один из них биометрический, следует из материалов главного управления по вопросам миграции МВД.

Источник: РИА "Новости"

«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — сказано в материалах ведомства, выдержку из которых приводит ТАСС.

В МВД пояснили, что загранпаспорт нового образца имеет чип со встроенной цифровой фотографией и отпечатками указательных пальцев. Сканирование отпечатков при оформлении такого документа предусмотрено с 12 лет.

В июле 2024 года МВД сообщало, что некорректная транслитерация буквы «ё» в загранпаспортах стала основной причиной, по которой россиянам отказывают в выезде за границу. Представитель ведомства Ирина Волк отмечала, что признание недействительными загранпаспортов россиян не носит массового характера.