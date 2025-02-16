Проезд в общественном транспорте Братска подорожает с 1 марта

— Предприятия обосновали это предложение увеличением своих затрат на оплату труда в связи с повышением с 1 января 2025 года минимального размера оплаты труда на 16,6%. Также были проанализированы данные о росте цен. С июня 2024 года по февраль 2025 года дизельное топливо подорожало на 7%, газ — на 8%. За 2024 год электроэнергия выросла в цене на 27%: тепловая энергия — на 13%; водоснабжение — на 16,9%; водоотведение — на 8%; шины — на 20−30%, — рассказывают в администрации Братска.