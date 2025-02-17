Долгострой от застройщика «Трест № 14» во Фролах выставили на продажу

Долгострой во Фролах, застройщиком которого является обанкротившийся «Трест № 14», выставили на продажу. Объект оценили в 30 миллионов рублей. Такая информация содержится на популярном сайте бесплатных объявлений в разделе «Недвижимость».
По информации автора объявления, здание является двухэтажным, его площадь — 549 квадратных метров. Год ввода в эксплуатацию — 2017-й. А стоимость объекта оценили в 29 975 000 рублей.
Помимо здания, новому владельцу достанется два земельных участка общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Мотовилихинском районе Перми продается недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса.