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Долгострой от застройщика «Трест № 14» во Фролах выставили на продажу

Площадь объекта — 549 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Долгострой во Фролах, застройщиком которого является обанкротившийся «Трест № 14», выставили на продажу. Объект оценили в 30 миллионов рублей. Такая информация содержится на популярном сайте бесплатных объявлений в разделе «Недвижимость».

По информации автора объявления, здание является двухэтажным, его площадь — 549 квадратных метров. Год ввода в эксплуатацию — 2017-й. А стоимость объекта оценили в 29 975 000 рублей.

Помимо здания, новому владельцу достанется два земельных участка общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Мотовилихинском районе Перми продается недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса.

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