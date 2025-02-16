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Жители Иркутской области не смогли оплатить покупки из-за сбоя в банке

Сейчас все системы банка работают в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 16 февраля жители Иркутской области стали массово сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение одного из крупных банков России. Сибиряки утверждали, что сперва они не могли зайти в мобильное приложение финансовой организации. На экране при в ходе в онлайн-банк появляется уведомление — доступ ограничен. После люди не смогли расплатиться картой в магазинах.

— В некоторых магазинах невозможно даже расплатиться картой банка на терминале. Однако на кассах самообслуживания удалось оплатить покупки по QR-коду- рассказывают иркутяне.

Однако спустя несколько часов проблему решили. Сейчас все системы банка уже работают в штатном режиме. Оказалось, проблемы были связаны с плановым проведением технических работ в ночное время.