Жители Иркутской области не смогли оплатить покупки из-за сбоя в банке

Утром 16 февраля жители Иркутской области стали массово сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение одного из крупных банков России. Сибиряки утверждали, что сперва они не могли зайти в мобильное приложение финансовой организации. На экране при в ходе в онлайн-банк появляется уведомление — доступ ограничен. После люди не смогли расплатиться картой в магазинах.
— В некоторых магазинах невозможно даже расплатиться картой банка на терминале. Однако на кассах самообслуживания удалось оплатить покупки по QR-коду- рассказывают иркутяне.
Однако спустя несколько часов проблему решили. Сейчас все системы банка уже работают в штатном режиме. Оказалось, проблемы были связаны с плановым проведением технических работ в ночное время.