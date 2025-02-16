Жители Иркутской области не смогли оплатить покупки из-за сбоя в банке

Утром 16 февраля жители Иркутской области стали массово сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение одного из крупных банков России. Сибиряки утверждали, что сперва они не могли зайти в мобильное приложение финансовой организации. На экране при в ходе в онлайн-банк появляется уведомление — доступ ограничен. После люди не смогли расплатиться картой в магазинах.