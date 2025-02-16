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Ушла из жизни узбекистанская певица Ширин Абдуллаева

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи со смертью Ширин Абдуллаевой.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Ушла из жизни узбекистанская певица, лауреат Государственной премии имени Зульфии Ширин Абдуллаева, сообщила пресс-служба Узбекконцерта.

«Коллектив Государственного учреждения “Узбекконцерт” выражает глубокие соболезнования семье и близким эстрадной певицы, лауреата премии имени Зульфии Ширин Абдуллаевой в связи с ее кончиной», — говорится в сообщении.

Ширин Абдуллаева родилась 14 декабря 2005 года в Намангане. Она была студенткой Университета Синьхуа в Пекине, где изучала социальные науки.

В 2023 году Абдуллаева удостоилась Государственной премии имени Зульфии в области искусства.

В 2021 году она участвовала в российском телешоу «Ты — супер!», где дошла до полуфинала. Ее песни «Лули», «Безори» и другие набрали десятки миллионов просмотров в YouTube.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи со смертью Ширин Абдуллаевой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.