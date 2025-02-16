Более 400 москвичей приступили к осмотру квартир в новостройке в районе Соколиная Гора

«Равнозначные квартиры в современном жилом комплексе по программе реновации предложили более 400 москвичам в конце декабря. Жители двух пятиэтажек и одного четырехэтажного дома на ул. Уткина приступили к их осмотру 14 января. За три недели свыше 80% будущих новоселов определились с выбором квартир, а 132 москвича уже стали правообладателями нового жилья. На первом этаже новостройки для них открыт центр информирования по переселению, в котором профильные специалисты консультируют участников программы реновации по всем возникающим вопросам», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Отмечается, что новостройка находится по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д. 21а. Двор новостройки благоустроен: высажены деревья и кустарники, оборудована детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием.
«Жилой комплекс состоит из двух секций. В нем предусмотрено 187 квартир с готовой улучшенной отделкой. Пять из них предназначены для маломобильных жильцов — в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах оборудованы помещения для консьержей и колясочные. Новостройка находится неподалеку от станции “Соколиная Гора” Московского центрального кольца. А в 10 минутах ходьбы расположены медицинские учреждения, школы и детский сад», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации» и выбрать удобные время и дату для осмотра предложенного жилья, а после готовности проекта договора — день для его подписания. Сервис также позволяет записаться на прием к нотариусу или направить в столичный департамент городского имущества свои личные и правоустанавливающие документы. Кроме того, с его помощью можно подать заявление на устранение строительных дефектов и вызвать грузчиков для переезда из старой квартиры в новую.
Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция, на портале mos.ru. Из нее можно узнать, как организован переезд, получить информацию о документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, появится возможность ознакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.