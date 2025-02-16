Более 400 москвичей приступили к осмотру квартир в новостройке в районе Соколиная Гора

Москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации» и выбрать удобные время и дату для осмотра предложенного жилья, а после готовности проекта договора — день для его подписания. Сервис также позволяет записаться на прием к нотариусу или направить в столичный департамент городского имущества свои личные и правоустанавливающие документы. Кроме того, с его помощью можно подать заявление на устранение строительных дефектов и вызвать грузчиков для переезда из старой квартиры в новую.