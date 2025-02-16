Морозно и небольшой снег: какой будет погода сегодня

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедицу и небольшой снег прогнозируют сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.