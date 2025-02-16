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Морозно и небольшой снег: какой будет погода сегодня

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедицу и небольшой снег прогнозируют сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 100% 752 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит от 2 до 8 градусов мороза.