«Станет важным центром культурной жизни»: мэрия Уфы — о здании бывшего кинотеатра «Победа»

Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов показал, как сейчас изнутри выглядит здание бывшего кинотеатра «Победа». Он не работает уже восемь лет — сейчас в нем ведется реконструкция. После ремонта там откроется театр юного зрителя.