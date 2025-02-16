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«Станет важным центром культурной жизни»: мэрия Уфы — о здании бывшего кинотеатра «Победа»

Власти Уфы показали, как сейчас изнутри выглядит бывший кинотеатр «Победа».
Источник: Комсомольская правда

Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов показал, как сейчас изнутри выглядит здание бывшего кинотеатра «Победа». Он не работает уже восемь лет — сейчас в нем ведется реконструкция. После ремонта там откроется театр юного зрителя.

15 февраля на объекте прошло рабочее совещание во главе с замминистра культуры Башкирии Натальей Лапшиной и вице-мэром Уфы Сергеем Кожевниковым. Были обсуждены ход работ и дальнейшие планы по реконструкции. Конкретных дат открытия ТЮЗа названо не было.

— Мы уверены, что обновленный кинотеатр «Победа» станет не только местом встречи любителей искусства, но и важным центром культурной жизни нашего района! — написал Ахмедьянов.

Отметим, что в этом году бывшему кинотеатру «Победа» — одному из символов Черниковки — исполняется 80 лет.

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