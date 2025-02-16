Шарипзянов рассказал о «сезоне трудностей» в омском «Авангарде»

«Да, у нас весь этот сезон — сезон трудностей. Конечно, временами было непросто. Но хочется сказать спасибо всем ребятам. Все профессионально подходили к делу, старались помогать друг другу, поддерживать. Поэтому микроклимат в раздевалке был нормальный, каждый старался выкладываться по максимуму ради результата», — цитирует капитана команды пресс-служба «Авангарда».
Шарипзянов также рассказал, что поменял в игре команды новый главный тренер Ги Буше, добавив, что команда рада результатам.
«Много чего поменялось. Новый тренерский подход, философия хоккея, добавились новые элементы в тренировочном процессе. Разумеется, играть стали по-другому. Мы рады в команде, что к нам пришел результат. Надеюсь, в таком же уверенном темпе проведем и самую важную часть сезона — плей-офф», — приводит пресс-служба слова Дамира Шарипзянова.
Напомним, следующий матч «Авангард» сыграет в Омске в воскресенье, 16 февраля 2025 года, с казанским «Ак Барсом».