Шарипзянов рассказал о «сезоне трудностей» в омском «Авангарде»

«Да, у нас весь этот сезон — сезон трудностей. Конечно, временами было непросто. Но хочется сказать спасибо всем ребятам. Все профессионально подходили к делу, старались помогать друг другу, поддерживать. Поэтому микроклимат в раздевалке был нормальный, каждый старался выкладываться по максимуму ради результата», — цитирует капитана команды пресс-служба «Авангарда».