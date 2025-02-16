Омичи столкнулись с массовыми сбоями в работе Сбербанка

В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что сбой был связан с плановыми техническими работами, которые проводились в ночное время. По словам представителей банка, все системы уже восстановлены и функционируют в обычном режиме. Пользователи могут вновь без затруднений использовать свои карты и возможности мобильного приложения.