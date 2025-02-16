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Омичи столкнулись с массовыми сбоями в работе Сбербанка

Утром 16 февраля в Сбербанке зафиксированы серьезные сбои в работе его сервисов.

Источник: Агентство «Москва»

Утром 16 февраля в Сбербанке зафиксированы серьезные сбои в работе его сервисов. Информация о проблемах появилась на платформах, таких как «Сбой.рф» и Downdetector. Пользователи начали активно сообщать о сложностях с проведением оплат и входом в мобильное приложение банка. Отчеты о неполадках поступали из различных регионов России, что свидетельствует о масштабности ситуации.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что сбой был связан с плановыми техническими работами, которые проводились в ночное время. По словам представителей банка, все системы уже восстановлены и функционируют в обычном режиме. Пользователи могут вновь без затруднений использовать свои карты и возможности мобильного приложения.