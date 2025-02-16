На 12% снизилась смертность от инфаркта в Новосибирской области

Так, в региональном сосудистом центре № 5, расположенном на базе областного кардиодиспансера, в 2023/2024 гг. было проведено капитальное переоснащение, существенно повысившее технологический уровень медучреждения. В рамках реализации проекта кардиодиспасер получил порядка 347 млн рублей, на которые был выполнен капитальный ремонт медицинских помещений, а также закуплено 114 единиц современного медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, ангиограф, передвижной рентгеновский аппарат.