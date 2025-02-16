На 12% снизилась смертность от инфаркта в Новосибирской области

Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» подвели на расширенном заседании в Минздраве Новосибирской области. Одним из важнейших достижений 2024-го стало снижение в регионе уровня смертности от инфаркта миокарда на 12,7%.
В медицинские учреждения региона были внедрены новые технологии благодаря одному из направлений нацпроекта — проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». За последние 6 лет количество сосудистых центров в области увеличилось с 2 до 9, что способствовало последовательному ежегодному снижению смертности от таких заболеваний.
Так, в региональном сосудистом центре № 5, расположенном на базе областного кардиодиспансера, в 2023/2024 гг. было проведено капитальное переоснащение, существенно повысившее технологический уровень медучреждения. В рамках реализации проекта кардиодиспасер получил порядка 347 млн рублей, на которые был выполнен капитальный ремонт медицинских помещений, а также закуплено 114 единиц современного медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, ангиограф, передвижной рентгеновский аппарат.
Ежегодно областной кардиодиспансер принимает порядка 4 тыс. пациентов, проводит около 1,3 тыс. операций и более 1,5 тыс. диагностических процедур.