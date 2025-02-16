Омские хирурги поставили рекорд пережатия сонной артерии во время операции

«Это одна из самых сложных операций в нашей специальности, требующая максимальной точности и скорости выполнения. При пережатии сонной артерии кровоснабжение мозга обеспечивается только с противоположной стороны, что существенно увеличивает риск осложнений. Мировой стандарт безопасности — не более 30 минут пережатия, мы сократили это время почти втрое», — прокомментировал ход операции сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.