Омские хирурги поставили рекорд пережатия сонной артерии во время операции

Хирурги областной клинической больницы провели уникальную операцию и установили рекорд по времени пережатия сосуда — всего 10 минут. Пациентом стал пожилой омич, у которого из-за атеросклеротических бляшек проходимость сонной артерии сократилась до критической — менее 30%.
Во время планового дуплексного сканирования артерий шеи врачи выявили необходимость срочного вмешательства для предотвращения инсульта.
«Это одна из самых сложных операций в нашей специальности, требующая максимальной точности и скорости выполнения. При пережатии сонной артерии кровоснабжение мозга обеспечивается только с противоположной стороны, что существенно увеличивает риск осложнений. Мировой стандарт безопасности — не более 30 минут пережатия, мы сократили это время почти втрое», — прокомментировал ход операции сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.
Пациент был выписан домой уже на третий день после операции.
Ранее мы рассказывали, что омичка родила тройню и стала матерью сразу шестерых детей.