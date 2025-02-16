Ричмонд
+7°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские хирурги поставили рекорд пережатия сонной артерии во время операции

Время пережатия составило всего 10 минут, что снизило опасность для пациента.
Источник: Комсомольская правда

Хирурги областной клинической больницы провели уникальную операцию и установили рекорд по времени пережатия сосуда — всего 10 минут. Пациентом стал пожилой омич, у которого из-за атеросклеротических бляшек проходимость сонной артерии сократилась до критической — менее 30%.

Во время планового дуплексного сканирования артерий шеи врачи выявили необходимость срочного вмешательства для предотвращения инсульта.

«Это одна из самых сложных операций в нашей специальности, требующая максимальной точности и скорости выполнения. При пережатии сонной артерии кровоснабжение мозга обеспечивается только с противоположной стороны, что существенно увеличивает риск осложнений. Мировой стандарт безопасности — не более 30 минут пережатия, мы сократили это время почти втрое», — прокомментировал ход операции сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.

Пациент был выписан домой уже на третий день после операции.

Ранее мы рассказывали, что омичка родила тройню и стала матерью сразу шестерых детей.