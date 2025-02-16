Губернатор Михаил Котюков поздравил ветерана Алексея Самохина с вековым юбилеем

За свою долгую жизнь Алексей Дмитриевич пережил немало — в годы войны участвовал в крупных сражениях, принимал участие во взятии Берлина, получил множество наград, а уже в мирное время работал в лесной отрасли. Там он с должности слесаря-механика дослужился до директора Даурского лесхоза, а позже стал замдиректора Дивногорского техникума лесного хозяйства.