Губернатор Михаил Котюков поздравил ветерана Алексея Самохина с вековым юбилеем

В Красноярском крае 15 февраля отпраздновал свой 100-летний юбилей последний ветеран Дивногорска и почетный житель города Алексей Дмитриевич Самохин.
Поздравить юбиляра приехал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Глава региона от имени президента вручил Алексею Дмитриевичу юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и поблагодарил от имени жителей края.
За свою долгую жизнь Алексей Дмитриевич пережил немало — в годы войны участвовал в крупных сражениях, принимал участие во взятии Берлина, получил множество наград, а уже в мирное время работал в лесной отрасли. Там он с должности слесаря-механика дослужился до директора Даурского лесхоза, а позже стал замдиректора Дивногорского техникума лесного хозяйства.
Несмотря на возраст, Алексей Дмитриевич может похвастаться цепким умом и отличной памятью. «КП-Красноярск» накануне 79-летия Великой Победы общалась с ветераном о его жизни и войне.