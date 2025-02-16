Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 16 февраля отменили межмуниципальные автобусы

Из-за плохой погоды автобусам Самарской области запретили ездить между муниципалитетами.

В Самарской области 16 февраля бушует непогода. На дорогах — метель и ограниченная видимость. Движение на участке трассы М-5 — подъезд к Оренбургу закрыли до 15.00. Также по всему региону ограничили выезд автобусов, которые ездят по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, предупредили в Госавтоинспекции Самарской области.

— Время действия ограничений — до 15:00 16 февраля, — уточнила пресс-служба ведомства.

Запрет на движение межмуниципальных автобусов могут продлить, если погода не улучшится. Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.