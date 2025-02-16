В Самарской области 16 февраля отменили межмуниципальные автобусы

В Самарской области 16 февраля бушует непогода. На дорогах — метель и ограниченная видимость. Движение на участке трассы М-5 — подъезд к Оренбургу закрыли до 15.00. Также по всему региону ограничили выезд автобусов, которые ездят по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, предупредили в Госавтоинспекции Самарской области.