Минсельхозпрод: Беларусь обеспечит себя отечественными томатами на 86% к 2027

Нацеленность на обеспечение белорусов отечественными овощами в межсезонный период уже имеет успех по огурцам, а в ближайшей перспективе и большинство продаваемых в супермаркетах зимой и весной помидоров будут выращены в белорусских теплицах, сообщает БелТА со ссылкой на замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Гракуна.
По его словам, овощи растят в 10 тепличных комбинатах, где проведена модернизация. Огурцами Беларусь обеспечила себя на 100% уже в 2023 году. В 2024 план по огурцам выполнили на 161% и начали работу по томатам.
В 2023 году в Беларуси 37% реализуемых томатов (при плане 35%) были выращены в отечественных теплицах.
«На оставшийся период до 2027 года нам остается модернизировать 9 га под досветкой и построить 12,3 га новых теплиц. Все они пойдут на выращивание томатов», — отметил Владимир Гракун и подчеркнул, что через два года Беларусь выйдет на 86% обеспеченность отечественными томатами.
Будет также выращиваться перец, баклажан, зелень, клубника и цветы.
Владимир Гракун пояснил, что выращивание овощей в межсезонный период на досветке — технология дорогая, но рентабельная. Благодаря государственным преференциям электричество в таких теплицах на 23% дешевле, газ — на 30%.
«Государство идет на такую поддержку, чтобы обеспечить население в межсезонье своей продукцией», — отметил чиновник.
Кстати, премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов за год (здесь подробнее).
А тем временем МАРТ рассказал, что в Беларуси подешевели огурцы, помидоры и молоко (подробности все здесь).