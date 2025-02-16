Минсельхозпрод: Беларусь обеспечит себя отечественными томатами на 86% к 2027

Нацеленность на обеспечение белорусов отечественными овощами в межсезонный период уже имеет успех по огурцам, а в ближайшей перспективе и большинство продаваемых в супермаркетах зимой и весной помидоров будут выращены в белорусских теплицах, сообщает БелТА со ссылкой на замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Гракуна.