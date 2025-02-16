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Больше половины ростовчан не боятся искусственного интеллекта

Ростовские мужчины чаще женщин не испытывают страха перед ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики провели исследование и выяснили, как жители Донской столицы относятся к искусственному интеллекту. В опросе участвовала экономически активная часть населения. По данным экспертов SuperJob, 57% горожан не испытывают страхов по поводу развития ИИ.

— У 10% есть опасения. Не испытывают страхов перед развитием искусственного интеллекта чаще мужчины. Чем моложе ростовчане, тем меньше среди них страдающих робофобией: 64% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как среди тех, кто старше, таковых не более 52%, — прокомментировали в SuperJob.

Аналитики также выявили следующую закономерность: чем выше у человека зарплата, тем меньше страхов по поводу ИИ.

Основные опасения у тех, кто боится искусственного интеллекта, связаны с возможной заменой деятельности человека и потерей работы.