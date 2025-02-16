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День русского богатыря отметят на ВДНХ в рамках «Зимы в Москве»

ВДНХ приглашает гостей отметить День русского богатыря на катке 20 февраля. Посетители смогут окунуться в атмосферу русских сказаний и принять участие в развлекательной программе, наполненной забавами, танцами и народными играми.

Источник: РИА "Новости"

Начало мероприятия запланировано на 17:00. Основная идея праздника — демонстрация силы, мужества и стойкости духа русского народа. Гостей ждут встречи с легендарными героями былин — Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем, которые появятся перед зрителями в соответствующих костюмированных образах и расскажут свои героические истории.

В рамках программы будет организована фотозона, стилизованная под русские народные мотивы, где гости смогут запечатлеть себя вместе с аниматорами, изображающими известных персонажей эпосов. Для любителей активного отдыха предусмотрены конкурсы и игры, включая эстафету на коньках, хоккей с огромными клюшками, музыкальный ручеек и веселую игру «Змей Горыныч».

Музыкальная программа вечера обещает быть насыщенной: гости смогут научиться танцевать кадриль и присоединиться к массовому хороводу под звуки живой русской народной музыки, передает официальный портал мэра Москвы.

Также с 21 по 23 февраля в столице состоится пятая культурная акция «Московские истории», посвященная Всемирному дню гида. В рамках акции жителям и гостям столицы предложат бесплатные экскурсии по историческим и современным местам города.