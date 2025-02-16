День русского богатыря отметят на ВДНХ в рамках «Зимы в Москве»

В рамках программы будет организована фотозона, стилизованная под русские народные мотивы, где гости смогут запечатлеть себя вместе с аниматорами, изображающими известных персонажей эпосов. Для любителей активного отдыха предусмотрены конкурсы и игры, включая эстафету на коньках, хоккей с огромными клюшками, музыкальный ручеек и веселую игру «Змей Горыныч».