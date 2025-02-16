Схема движения транспорта изменится в четырех округах Москвы

Так, в период с 19 февраля до 17 сентября участки Иркутской улицы будут закрыты для автомобилистов. При этом на одном из них будет в том числе запрещено парковаться. В связи с этим власти обратились к москвичам с просьбой обращать внимание на дорожные знаки.