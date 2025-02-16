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Петр Гуменник завоевал золото на финале Гран-при в Красноярске

В Красноярске 22-летний фигурист Петр Гуменник стал обладателем золотой медали на финале Гран-при России по фигурному катанию.

Спортсмен блестяще исполнил свою произвольную программу, представив образ Евгения Онегина, что позволило ему набрать 314,54 балла по сумме двух выступлений. Этот результат стал не только победным, но и личным рекордом Гуменника как за произвольную программу (210,04 балла), так и по общей сумме.

Серебряную медаль турнира завоевал Марк Кондратюк, который набрал 294,06 балла. Бронзовая награда досталась Евгению Семененко с результатом 293,90 балла.

В этот день также прошли соревнования танцевальных пар и короткая программа у женщин. В ритм-танце первенствовали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, получившие 81,51 балла. Среди женщин лучшей стала Софья Муравьева с короткой программой, оцененной в 77,01 балла.

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