Петр Гуменник завоевал золото на финале Гран-при в Красноярске

Спортсмен блестяще исполнил свою произвольную программу, представив образ Евгения Онегина, что позволило ему набрать 314,54 балла по сумме двух выступлений. Этот результат стал не только победным, но и личным рекордом Гуменника как за произвольную программу (210,04 балла), так и по общей сумме.
Серебряную медаль турнира завоевал Марк Кондратюк, который набрал 294,06 балла. Бронзовая награда досталась Евгению Семененко с результатом 293,90 балла.
В этот день также прошли соревнования танцевальных пар и короткая программа у женщин. В ритм-танце первенствовали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, получившие 81,51 балла. Среди женщин лучшей стала Софья Муравьева с короткой программой, оцененной в 77,01 балла.