Петр Гуменник завоевал золото на финале Гран-при в Красноярске

Спортсмен блестяще исполнил свою произвольную программу, представив образ Евгения Онегина, что позволило ему набрать 314,54 балла по сумме двух выступлений. Этот результат стал не только победным, но и личным рекордом Гуменника как за произвольную программу (210,04 балла), так и по общей сумме.