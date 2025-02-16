Омские врачи провели сложную операцию в сосудистой хирургии, побив рекорд

Хирурги Омской областной клинической больницы продемонстрировали высокопрофессиональную работу. Им удалось успешно провести одну из сложнейших в сосудистой хирургии операций и сделать это за короткий срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.