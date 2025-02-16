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Омские врачи провели сложную операцию в сосудистой хирургии, побив рекорд

На выполнение самого ответственного этапа операции у медиков областной клинической больницы ушло всего 10 минут.

Источник: Министерство здравоохранения Омской области

Хирурги Омской областной клинической больницы продемонстрировали высокопрофессиональную работу. Им удалось успешно провести одну из сложнейших в сосудистой хирургии операций и сделать это за короткий срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Операционное вмешательство проводилось на сонной артерии. Из сосуда пожилого пациента нужно было удалить атеросклеротические бляшки, которые заняли просвет примерно на 70%.

На выполнение самого ответственного этапа операции — «пережатия» артерии — у медиков ушло всего 10 минут, тогда как максимальный «безопасный промежуток», по словам врачей, составляет полчаса.

Хирурги ОКБ признаются, что побили собственный рекорд.

«Раньше мы укладывались в 20−15 минут. До десяти минут этот интервал пережатия удалось сократить впервые. Это всё благодаря слаженной работе всей нашей дружной бригады», — рассказал сосудистый хирург Максим Герасименко.

Ранее мы писали о том, что врачи ОКБ спасли от ампутации ног омича, у которого внутренние органы расположены зеркально.

здоровье