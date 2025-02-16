На 15% поднялась цена на производство электроэнергии в Иркутской области

Подорожали и пищевые продукты. На 1% поднялись цены на молочную продукцию, хлеб и мучные кондитерские изделия. А вот на пряности и приправы уже на 2%. Но больше рост замечен на рыбу, фрукты и овощи, консервированную продукцию из мяса, а также растительные и животные масла — 3−5%,