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На 15% поднялась цена на производство электроэнергии в Иркутской области

На 1% поднялись цены на молочную продукцию в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В середине февраля Иркутскстат рассказал об индексах цен производителей промышленных товаров в декабре 2024 года. Так, с ноября по декабрь заметно возросло производство, передача и распределение электроэнергии. Подорожание произошло на 15%.

— Также подорожало производство компьютеров — на 7,2%, добыча металлических руд — на 6,8%, металлургическое производство — на 5,6%, выпуск электрического оборудования — на 4,7%, — рассказывают в Иркутскстате. — В лесоводстве и на лесозаготовках цены выросли на 6,4%.

Подорожали и пищевые продукты. На 1% поднялись цены на молочную продукцию, хлеб и мучные кондитерские изделия. А вот на пряности и приправы уже на 2%. Но больше рост замечен на рыбу, фрукты и овощи, консервированную продукцию из мяса, а также растительные и животные масла — 3−5%,