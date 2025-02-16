На 15% поднялась цена на производство электроэнергии в Иркутской области

В середине февраля Иркутскстат рассказал об индексах цен производителей промышленных товаров в декабре 2024 года. Так, с ноября по декабрь заметно возросло производство, передача и распределение электроэнергии. Подорожание произошло на 15%.
— Также подорожало производство компьютеров — на 7,2%, добыча металлических руд — на 6,8%, металлургическое производство — на 5,6%, выпуск электрического оборудования — на 4,7%, — рассказывают в Иркутскстате. — В лесоводстве и на лесозаготовках цены выросли на 6,4%.
Подорожали и пищевые продукты. На 1% поднялись цены на молочную продукцию, хлеб и мучные кондитерские изделия. А вот на пряности и приправы уже на 2%. Но больше рост замечен на рыбу, фрукты и овощи, консервированную продукцию из мяса, а также растительные и животные масла — 3−5%,